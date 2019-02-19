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Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы президента США Дональда Трампа к военным Венесуэлы принять предложение об амнистии под угрозой «потерять всё».

«Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала она в Facebook 19 февраля.

Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон хочет мирного перехода власти в Венесуэле, но на практике возможны «все варианты».

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23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его признали власти некоторых стран Южной Америки, Канады и США.

Впоследствии он заявлял о возможном вторжении иностранных войск в страну в качестве способа давления на действующего лидера Николаса Мадуро.

Вашингтон уже обращался к венесуэльским военным с призывом изменить присяге, что осуждалось российским МИДом.

Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок в мае 2018 года. Он назвал происходящее в стране попыткой госпереворота при поддержке США и разорвал дипотношения с Вашингтоном. Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

Посол Венесуэлы в России указывал, что Гуайдо является завербованной Вашингтоном марионеткой.

По словам помощника президента США Джона Болтона, представители командования ВС Венесуэлы ведут тайные переговоры с оппозицией и Гуайдо.

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