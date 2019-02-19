Мадуро призвал ученых обеспечить независимость страны от технологий США

Разработать собственные технологии для развития промышленности и телекоммуникаций, чтобы не быть в зависимости от США, призвал президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 18 февраля.

«Я прошу помощи у ученых, у умов нации в деле возрождения нефтяной промышленности... У нас должны быть собственные технологии в сфере телекоммуникаций», — цитирует его ТАСС.

При этом Мадуро подчеркнул, что Венесуэла, как и весь мир, завоеваны телекоммуникационными технологиями, созданными и используемыми в интересах США.

По мнению Мадуро, тот, кто не продвинется в сфере развития собственных технологий, столкнется с попытками политической и психологической дестабилизации со стороны владельцев этих разработок.

14 февраля стало известно, что венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в Соединенных Штатах, намеревались свергнуть правительство Мадуро в короткие сроки — за 24 часа, но надежды не оправдались.

23 января в Венесуэле состоялись очередные антиправительственные акции протеста, на которых сторонники оппозиции потребовали Мадуро, переизбранного на второй шестилетний срок по результатам досрочных выборов в мае 2018 года.

Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Поддержку ему выразили США, Канада, некоторые страны Южной Америки. 9 февраля Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в страну и заявил, что это стало бы наиболее эффективным способом давления на Мадуро.