Трамп предупредил обо «всех вариантах» перехода власти в Венесуэле

США хотят мирного перехода власти в Венесуэле, однако на практике возможны «все варианты». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля.

«Мы хотим мирного перехода власти. Но все варианты открыты к рассмотрению», — цитирует его выступление в Майами перед иммигрантами из Венесуэлы «РИА Новости».

При этом Трамп призвал венесуэльских военных принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо об амнистии, пригрозив, что в другом случае они могут потерять всё.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты.

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что представители командования ВС Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Гуайдо.