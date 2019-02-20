Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.

Выступая перед выпускниками медицинского университета, Мадуро призвал «самоназначившегося клоуна» созвать выборы. Он также заявил, что Гуайдо потеряет какую-либо власть сразу же после голосования. Трансляция выступления лидера Венесуэлы велась в Twitter.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.