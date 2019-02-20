Президент Боливии заявил о подготовке Трампом вторжения в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп планирует военное вторжение в Венесуэлу, заявил лидер Боливии Эво Моралес.

Глава государства отметил, что если глава Белого дома реализует свои планы, он будет нести ответственность за гибель людей и разрушения. «После экономических атак на Венесуэлу <...> Трамп готовит военное вторжение в эту страну», — написал политик в Twitter.

Моралес пообещал остановить насилие и не допустить военной интервенции.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд стран. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. 19 февраля он призвал Гуайдо объявить выборы.

Кроме того, в конце прошлого месяца США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают. Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступа. Позднее Вашингтон ввел ограничения в отношении главы PDVSA и ряда венесуэльских военных.

18 февраля Трамп заявил, что Вашингтон хочет мирного перехода власти в Венесуэле, но на практике возможны «все варианты». Он призвал венесуэльских военных поддержать оппозицию во главе с Гуайдо либо и не бояться «потерять всё».