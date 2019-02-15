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США ввели санкции против военных Венесуэлы и главы PDVSA

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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США ужесточили ограничительные меры против Венесуэлы, внеся в санкционный список пять граждан республики, сообщается на сайте американского минфина в пятницу, 15 февраля.

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Речь идет о главе государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэле Кеведо, командующем президентской гвардией Иване Рафаэле Хернандесе Дала, руководителе венесуэльской нацразведки (SEBIN) Мануэле Рикардо Кристофере Фигуере, первом комиссаре Хильдемаре Хосе Родригесе Мукура и командующем Силами специальных действий (FAES) Рафаэле Энрике Бастардо Мендосе.

В США считают, что фигуранты списка «продолжают подавлять демократию и демократических деятелей в Венесуэле, участвовать в коррупции и мошенничестве против граждан республики». Их активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены, а американцам запрещено иметь с ними какое-либо дело.

Это не первые ограничительные меры Вашингтона в отношении Каракаса. Так, в 2018 году США несколько раз вводили санкции против венесуэльских чиновников.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала и еще ряд государств. Президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия и Куба и еще несколько стран.

Спустя неделю Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают. Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Мадуро не будет иметь доступа.

Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что смягчение санкций в отношении госкомпании произойдет только после того, как ситуацию в Венесуэле начнет контролировать Гуайдо. Последнему Вашингтон также открыл доступ к некоторым венесуэльским активам в американских банках.

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