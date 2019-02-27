Ын и янь: в Ханое начался второй саммит Трампа и Кима

В столице Вьетнама 27 февраля открываются долгожданные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Их первая встреча в июне в Сингапуре была крайне богата на позитивную символику и скудна на конкретные результаты. Но если тогда лидерам это простили, то от нынешнего саммита глав Соединенных Штатов и Северной Кореи ждут четкого плана действий по денуклеаризации . На фоне неготовности Вашингтона ослабить санкции против Пхеньяна и нежелания КНДР идти на существенные уступки США опрошенные «Известиями» эксперты не ждут особых прорывов. Но считают, что договоренности будут достаточными для поддержания дальнейшего процесса мирных переговоров на плаву. А то, что для решения всего комплекса проблем сторонам понадобится еще не одна встреча, признал на днях и сам глава Белого дома.

С чем подошли

После июньского саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре Пхеньян продемонстрировал свою добрую волю сносом сооружений на ядерном полигоне Пхунгери, частичным разбором ракетного полигона Сохэ и еще парой мелких позитивных жестов. Полгода он жил в ожидании встречных уступок со стороны США, но они заставляли себя ждать . Северокорейцы теряли терпение, то и дело напоминая, что «США до сих пор не могут выполнить ожидания КНДР относительно следующего шага в направлении подписания мирного договора».

Не вносили конструктива и внезапные срывы двусторонних встреч. Сначала Дональд Трамп отменил августовскую поездку госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян на очередной раунд переговоров о денуклеаризации. А в начале ноября в такой же недипломатичной манере Пхеньяну сообщили, что переговоры Помпео с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем в США переносятся на неопределенный срок.

С нового года подготовка встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына всё же вернулась на круги своя. Согласовав время и место, стороны сконцентрировались на повестке саммита и тех уступках, которые каждая из них готова предложить.

Пхунгери Ядерный полигон Пхунгери Фото: Global Look Press/Cheng Dayu

Судя по сообщениям западной прессы, на стартующем 27 февраля двухдневном саммите Трампа с Кимом Вашингтон предложит Пхеньяну открыть в КНДР офис связи (нечто вроде прелюдии к полноценному посольству), подписать декларацию об окончании войны (официально корейская война закончилась подписанием соглашения об окончании огня), а также вывести из-под санкций туристические поездки на гору Кумган и, возможно, совместный индустриальный парк Кэсон, за что очень ратует южнокорейская сторона.

Взамен Северная Корея, как ожидается, пообещает свернуть ядерный реактор в Йонбене и до конца демонтировать ракетный полигон Сохэ, имеющий также, как подозревают, шахтные пусковые установки для межбаллистических ракет. При этом, как утверждает The Korea Times, Пхеньян и Вашингтон уже принципиально договорились, что за процессом демонтажа будут следить эксперты МАГАТЭ . Хотя в самом агентстве, куда «Известия» обратились за комментариями, ответили обтекаемо: «Контрольная роль МАГАТЭ в КНДР будет зависеть от любого политического соглашения, достигнутого между заинтересованными странами, и разрешения Совета управляющих МАГАТЭ».

— Других уступок северокорейцы не дают. Думаю, это связано с желанием выторговать для себя наиболее выгодные условия и до последнего мотать нервы оппонентам, держать американцев в подвешенном состоянии, чтобы уже сам лидер КНДР на встрече мог что-то «отдать», — сказал «Известиям» глава Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — И интрига состоит как раз в том, до какой степени Ким к этому готов.

На чем разошлись

С самого начала КНДР настаивала на отмене санкций против страны, тогда как США неизменно подчеркивали — даже частичное их снятие возможно только после полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации.

При этом, как дал понять сам Дональд Трамп, время американцев ничуть не поджимает: Вашингтон не будет поторапливать Северную Корею с денуклеаризацией, пока в отношении страны действуют жесткие меры. «График на нас не давит. Я не особо тороплюсь. Санкции продолжаются», — сказал Трамп журналистам в Белом доме за неделю до саммита с Кимом.

На этом фоне предложения США вряд ли особо устроят северокорейскую сторону.

трамп Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jim Young

— Мирная декларация — это никакой не подарок, это констатация факта. Офис по связям больше нужен самим американцам, северокорейцам американские шпионы на их территории ни к чему. А снятие санкций только с межкорейских проектов — мало, поздно, недостаточно . Вот такой будет северокорейский ответ, — заметил Георгий Толорая.

Как сообщила недавно South China Morning Post, на предшествующих саммиту переговорах спецпосланник США по Корее Стивен Биган предложил Пхеньяну раскрыть список ученых, занятых в программах по развитию межконтинентальных баллистических ракет, и выслать их из страны. По словам южнокорейцев, активно вовлеченных в подготовку к саммиту, это было альтернативой раннему требованию США предоставить им список всех ядерных объектов в Северной Корее. Пхеньян отклонил оба требования.

Параллельно на фоне опасений части истеблишмента самих США, что президент Трамп может оказаться чересчур уступчивым на встрече с Кимом, за считаные дни до саммита в Ханое конгресс проголосовал за запрет финансовой поддержки США северокорейского режима. Исключение сделали лишь для помощи северокорейским перебежчикам, программ по поддержке прав человека в КНДР, а также для расходов на ведение базы данных о северокорейских трудовых лагерях.

Чего ждать

Есть два примерных сценария , сказал «Известиям» директор программы безопасности и международных исследований Национального института политических исследований в Токио Нарушиге Мичисита.

— Первый — это «ОК-сценарий», в котором Трамп и Ким согласуют пошаговую «дорожную карту» действий по денуклеаризации Северной Кореи и постепенному улучшению связей между их странами , — предположил эксперт. — КНДР не откажется от своего ядерного оружия, но предпримет поэтапные шаги вроде замораживания деятельности ядерных реакторов и допуска инспекторов на местах — в той мере, чтобы господин Трамп остался доволен.

Второй сценарий , по словам Нарушиге Мичиситы, можно назвать плохим миром: он возможен, если глава Белого дома решит в ответ на обещание денуклеаризации наградить своего северокорейского визави значительным снижением военных США в Южной Корее (там сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских солдат).

солдаты сша Солдаты армии США в деревне Панмунжом Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won

Сам Трамп, считающий содержание войск за рубежом обузой для бюджета, уже намекал на такую возможность. К тому же он не раз демонстрировал миру манеру объявлять о каких-то решениях неожиданно и без согласования с соратниками. К примеру, по итогам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре президент США огорошил своих же военных, заявив, что американцам следует приостановить совместные маневры с Южной Кореей, дабы не провоцировать северян.

«Ожидайте плохой маленькой сделки», — предупредил своих читателей британский журнал The Economist. По итогам второго саммита «будет гигантский прогресс», напротив, заверил мир президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Но при всей разности оценок будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына все без исключения сходятся в одном: денуклеаризация — дело далеко не одного дня и даже года, и за переговорами в Ханое лидеры КНДР и США проведут еще не одно рандеву, прежде чем выйдут на всеобъемлющее решение ядерной проблемы КНДР и нормализацию двусторонних отношений. «Не думаю, что это будет последняя встреча», — заметил на прошлой неделе и сам глава Белого дома.