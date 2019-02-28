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США и КНДР выступили за обоюдное открытие представительств

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Вашингтон и Пхеньян выступили за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР. Об этом 28 февраля в Ханое перед началом переговоров в расширенном составе заявили лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

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«Мы бы приветствовали такой шаг», — приводит слова главы Северной Кореи ТАСС. «В обе стороны, это хорошая идея», — в свою очередь ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Главы государств также в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию. «Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было», — сказал Ким Чен Ын.

В то же время Трамп заявил, что подписать мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950–1953), «всего за один-два дня нельзя».

Второй день саммита США–КНДР во вьетнамской столице Ханое начался со встречи глав государств в формате «тет-а-тет».

В первый день саммита, 27 февраля, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином.

Во время переговоров в Ханое состоялась вторая по счету личная встреча лидеров США и КНДР. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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