Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров встречей тет-а-тет

Второй день саммита США–КНДР во вьетнамской столице Ханое начался со встречи глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына в формате «один на один».

Как пишет ТАСС, перед началом беседы американский лидер заявил, что доволен отсутствием ракетных пусков со стороны КНДР.

«Я очень ценю отсутствие тестовых пусков ядерных ракет, очень это ценю», — отметил Трамп, добавив, что прошлой ночью у сторон состоялся «очень хороший разговор» по этому поводу.

Глава Северной Кореи, в свою очередь, пообещал сделать всё возможное ради хороших результатов саммита.

«Заверю вас, что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы достичь хороших результатов. По крайней мере, сегодня», — обратился Ким Чен Ын к Трампу.

В первый день саммита, 27 февраля, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином.

Во время переговоров в Ханое состоялась вторая по счету личная встреча лидеров США и КНДР. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.