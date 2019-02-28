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Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров встречей тет-а-тет

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Второй день саммита США–КНДР во вьетнамской столице Ханое начался со встречи глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына в формате «один на один».

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Как пишет ТАСС, перед началом беседы американский лидер заявил, что доволен отсутствием ракетных пусков со стороны КНДР.

«Я очень ценю отсутствие тестовых пусков ядерных ракет, очень это ценю», — отметил Трамп, добавив, что прошлой ночью у сторон состоялся «очень хороший разговор» по этому поводу.

Глава Северной Кореи, в свою очередь, пообещал сделать всё возможное ради хороших результатов саммита.

«Заверю вас, что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы достичь хороших результатов. По крайней мере, сегодня», — обратился Ким Чен Ын к Трампу.

В первый день саммита, 27 февраля, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином.

Во время переговоров в Ханое состоялась вторая по счету личная встреча лидеров США и КНДР. Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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