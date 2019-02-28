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СМИ КНДР рассказали подробности первой встречи Ким Чен Ына и Трампа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Стали известны подробности первой встречи между главами Северной Кореи и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Информацию сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием и сфотографировались на фоне флагов. Трамп заявил, что считает честью возможность снова встретиться с северокорейским главой, а также выразил уверенность в том, что саммит пройдет успешно, пишет ТАСС.

28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что провел великолепную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Трамп и Ким Чен Ын провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за ужином.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что Трамп рассчитывает на саммите во Вьетнаме достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

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