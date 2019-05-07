Песков не исключил встречи Путина с Помпео в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи 14 мая. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

«Между Помпео и (главой МИД РФ Сергеем. — Ред.) Лавровым запланированы переговоры. Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи. А уже по итогам этих переговоров мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что на сегодняшний день следующая встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом пока не обсуждалась. При этом Песков назвал целесообразным продолжение диалога на разных уровнях.

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая. Об этом стороны договорились 6 мая в ходе встречи в Финляндии, которая продлилась более часа. Глава МИД России отметил, что она стала продолжением дискуссий между Путиным и Трампом.

Помпео также положительно оценил переговоры с Лавровым. По его словам, они обсудили пути, по которым обе страны могли бы добиться «настоящего прогресса» в тех сферах, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

3 мая Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы, связанные с ядерным разоружением КНДР.

По итогам беседы Трамп заявил о большом потенциале отношений США с Россией.