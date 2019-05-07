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Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN. Расшифровка интервью опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Когда журналист CNN задал Лаврову вопрос, есть ли у Москвы какие-то возможности остановить интервенцию США в Венесуэле, если Вашингтон решится на такой шаг, министр ответил: «Некоторые называют вашу компанию «фейк ньюз», но сейчас вы задаете «фейковый вопрос». Журналист поблагодарил министра за такой ответ.

Лавров напомнил, что применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН или же она может применяться в ответ на внешнюю агрессию. Однако в Венесуэле ничего «подобного не наблюдается».

Ранее сообщалось, что Лаврову и Помпео удалось 6 мая провести конструктивную встречу и обсудить реальную политику. Об этом заявил глава российского МИДа по итогам переговоров в финском Рованиеми. Встреча проходила за закрытыми дверями на полях Арктического саммита. На переговоры в Финляндии не пустили даже переводчиков.

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