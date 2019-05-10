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В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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Одним из главных вопросов на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым будет контроль над вооружениями. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского дипломатического ведомства.

«Президент Трамп дал ясно понять, что хочет соглашения по контролю над вооружениями, которые отражали бы современные реалии», — цитирует его RT.

По словам представителя Госдепа, эти соглашения должны включать широкий круг стран и более широкий спектр вооружений в отличие нынешних двусторонних договоров США и России.

Он также добавил, что на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и КНДР.

Ранее 10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи. Во время визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также госсекретарь встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами. Кроме того, он планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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