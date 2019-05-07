Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Помпео в Сочи

В Сочи идет подготовка встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Соответствующую информацию подтвердила во вторник, 7 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

По словам дипломата, официально переговоры, запланированные на 14 мая, анонсируют на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее 7 мая источник сообщил, что Лавров и Помпео могут встретиться на следующей неделе в Сочи, уточняет сайт aif.ru.

Главы российского МИДа и американского Госдепа провели переговоры в финском Рованиеми 6 мая. Встреча продлилась более часа.

Лавров отметил, что встреча стала продолжением дискуссий между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Помпео также положительно оценил переговоры с российским министром. По словам дипломата, они обсудили пути, по которым государства могли бы добиться «настоящего прогресса» в сферах, в которых интересы Вашингтона и Москвы совпадают.