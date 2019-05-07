В МИД РФ обозначили дату переговоров Лаврова и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил агентству «РИА Новости» источник в МИД России.

«Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи. Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии», — уточнил собеседник.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила ориентироваться на официальные данные о предстоящей встрече в Сочи. Она добавила, что информация будет анонсирована на сайте ведомства.

Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеми 6 мая. Встреча продлилась более часа. Глава МИД России отметил, что она стала продолжением дискуссий между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Помпео также положительно оценил переговоры с Лавровым. По его словам, они обсудили пути, по которым обе страны могли бы добиться «настоящего прогресса» в тех сферах, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.