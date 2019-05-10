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Помпео встретится в Сочи с Путиным и Лавровым

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Фото: Mandel Ngan/Pool via REUTERS
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Государственный секретарь США Майк Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи. Во время визита он встретится с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Госдепа.

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Встреча с Путиным и Лавровым запланирована на 14 мая. В ходе переговоров планируется обсудить «целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов».

За день до этого госсекретарь встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами. Кроме того, он планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что встреча Путина и Помпео может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лаврову и Помпео удалось 6 мая провести конструктивную встречу и обсудить реальную политику. Об этом заявил глава российского МИДа по итогам переговоров в финском Рованиеми. Встреча проходила за закрытыми дверями на полях Арктического саммита. На переговоры в Финляндии не пустили даже переводчиков.

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