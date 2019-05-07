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Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планируется ли отдых у главы государства Владимира Путина в грядущие выходные и праздники.

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«8-го рабочий день. 9-го традиционно день церемониально-рабочий. Запланированы и рабочие мероприятия. 10 мая мы не исключаем некоторые спортивные мероприятия, мы вас проинформируем. Потом суббота-воскресенье», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Традиционно 9 мая президент России выступает на параде Победы на Красной площади в Москве, а также дает в Кремле торжественный прием в честь ветеранов.

Песков отметил, что следующая неделя, с 13 мая, будет у Путина «растянутой и по географии, и по содержанию». В частности, пресс-секретарь не исключил, что 14 мая глава государства примет госсекретаря США Майка Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что Лаврову и Помпео удалось 6 мая провести конструктивную встречу и обсудить реальную политику. Об этом заявил глава российского МИДа по итогам переговоров в финском Рованиеми. Встреча проходила за закрытыми дверями на полях Арктического саммита. На переговоры в Финляндии не пустили даже переводчиков.

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