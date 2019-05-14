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ЦБ Китая понизил курс юаня по отношению к доллару

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Фото: REUTERS/Thomas White
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Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6% — на уровне 6,8365 за доллар. Об этом сообщает во вторник, 14 мая, ТАСС со ссылкой на регулятора.

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Эксперты отмечают, что таким образом Китай старается стимулировать свой экспорт в ответ на решение США повысить пошлины на китайские товары.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

5 мая Вашингтон анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.

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