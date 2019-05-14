Опасные связи: США продолжает продавливать запрет 5G от Huawei

Переход на технологии 5G сулит развитием «интернета вещей» и рывком в области беспилотного транспорта. Тот, кто этот переход обеспечит, станет лидером на рынке, а также получит доступ к массиву данных. И тут вступает в игру политика. Уже почти полгода длится противостояние между американскими властями и китайской компанией Huawei, и от этого тормозится развитие всего рынка, считают в отрасли. О затяжном споре между IT-гигантом и Вашингтоном читайте в материале «Известий».

Никому в отрасли невыгодна ситуация вокруг китайской компании Huawei, которую Штаты с союзниками обвиняют в шпионаже. С таким заявлением выступил глава шведской компании Ericsson Борье Экхольм. Из-за неопределенности на рынке тормозится его развитие в целом, подчеркнул он в ходе выступления в Сингапуре.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный Борье Экхольм — президент и главный исполнительный директор Ericsson

Косвенно спор вокруг Huawei стал причиной увольнения министра обороны Великобритании, задержания некоторых сотрудников компании в нескольких странах мира, а в общем и целом — разменной монетой как в политической игре, так и борьбе за технологическое лидерство.

Меж двух огней

Технология 5G обещает более скоростную передачу данных и в 4–5 раз более стремительную обработку сигналов, что стимулирует экономику и развитие множества сервисов и технологий, в частности, беспилотного транспорта и робототехники. Отказаться от помощи Huawei, которому уже в следующем году прочат лидерство среди производителей смартфонов, значит для некоторых замедлить развитие (соответственно, отстать от конкурентов) и оставить осадок в отношениях с Китаем. Что хуже — испортить отношения с КНР или США? Особенно актуальный вопрос для Лондона на фоне Brexit.

В конце апреля Daily Telegraph сообщила, что на Национальном совете по безопасности было решено одобрить использование китайских технологий и оборудования при строительстве сетей связи пятого поколения. Вокруг этой новости разразился скандал по двум причинам. Во-первых, всё, что происходит на Национальном совете по безопасности, строго конфиденциально, а значит, кто-то из девяти министров нарушил закон, допустив утечку. Второй — собственно, вокруг предмета утечки.

хуавей Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

По информации британской газеты, власти решили использовать технологии Huawei, которые не связаны напрямую с оборудованием, способным идентифицировать мобильные устройства и направлять телефонные звонки и данные. Стоит отметить, что китайская компания уже поставляет англичанам оборудование для мобильных сетей. Операторы BT и Vodafone использовали продукцию Huawei, чтобы оборудовать сети 2G, 3G и 4G. Для сетей пятого поколения ее готовы закупить еще две компании — EE и Three. Однако на фоне обвинений в адрес Huawei некоторые из них свои планы поменяли.

Правительство в первую очередь волновало расследование утечки — и 1 мая стало известно, что премьер-министр Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона . Вопрос с утечкой закрыт, а с использованием китайских технологий — далеко нет. К единому мнению кабмин пока не пришел. Руководитель центра информационной безопасности Сиаран Мартин заявил Би-би-си, что для обеспечения гарантии безопасности сетей пятого поколения будет создана специальная структура.

Преследование прибывших издалека

В марте Федеральная разведывательная служба Германии предостерегла власти от использования оборудования Huawei, заявив, что оно может использоваться для шпионажа в пользу китайских властей . Впрочем, бундестаг не стал рубить с плеча. Власти страны намерены урегулировать работу китайского гиганта на уровне закона.

Небезопасной китайскую продукцию сочли и в Чехии. А вот Бельгийский центр кибербезопасности не нашел подтверждения обвинениям, которые звучат в адрес Huawei. Результаты проверки, проводившейся с декабря, были обнародованы 15 апреля.

хуавей Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Еврокомиссия заявила: можно принять превентивные меры на случай, если технологии действительно окажутся небезопасными. «Мы не намерены преследовать кого бы то ни было только потому, что он прибыл издалека или является китайцем» , — жестко отрезал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции саммита ЕС–Япония (Токио запретил на государственном уровне использовать оборудование Huawei. — «Известия»).

Эмбарго будущим шпионам

Американские власти уговаривают союзников, в том числе и Великобританию, отказаться от сотрудничества с китайским IT-гигантом во избежание угрозы кибершпионажа . Там уверены, что Huawei связана по рукам и в случае чего передаст все данные, к которым получит доступ, китайскому правительству. Один из аргументов — основатель компании Жэнь Чжэнфэй как военный инженер работал с информационными технологиями в китайской армии и вряд ли утратил связи.

Автор цитаты Внутри Штатов введутся споры, использовать ли вообще связь нового поколения. Против этого выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и NASA, за — Федеральная комиссия по связи. По мнению американских метеорологов, используемые в работе 5G радиочастоты могу совпадать с частотами у метеорологических спутников, что может лишить точных прогнозов погоды по всему миру.

Ярым противником Huawei выступает лично президент США Дональд Трамп . Он открыто заявлял, что именно Штаты должны быть лидерами в области 5G. Трамп обвинял компанию не только в слежке в пользу китайских властей, но и в пособничестве Ирану. Прошлым летом американский лидер запретил чиновникам пользоваться гаджетами двух китайских компаний — ZTE в придачу к Huawei. С полок магазинов пропали китайские смартфоны. Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество с компанией — с 2017 года он был участником программы исследований Huawei. СМИ ждали еще более жесткого шага — ограничения доступа производителей к операционной системе Android.

хуавей Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

На призыв уже откликнулись Австралия, Новая Зеландия и Япония . Австралия еще в 2012 году ввела запрет на использование оборудования Huawei для сети широкополосного доступа в интернет, в 2018-м запретила его закупать и операторам мобильной связи.

Помимо Соединенного Королевства, с запретом Huawei медлит Канада. Хотя именно на ее территории по запросу США в декабре 2018 года задержали дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу . Ее обвинили в мошенничестве с финансовыми операциями, а также нарушении санкций против Ирана, похищении технологий и препятствии расследованиям. Впоследствии на территории Польши было задержано несколько сотрудников Huawei по подозрению в шпионаже.

Выкинуть конкурентов

Huawei — в тройке производителей смартфонов и четверке компаний мира по вложениям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В прошлом году эта статья расходов оценивалась в $15,3 млрд. Впереди китайской компании — Amazon, Alphabet (обе американские) и Samsung.

Huawei последовательно отвергает все обвинения, а угрозы парирует — например, в ответ на обсуждение о возможности запрета для них на OC Google Android напомнила о разработке собственной платформы Kirin OS . Основатель компании Жэнь Чжэнфей, ранее державшийся подальше от публичных выступлений, позвал журналистов в кампус компании и дал ряд интервью.

хуавей Фото: Global Look Press/Vit Simanek

Дело не в якобы имеющим место шпионаже, а подавлении конкурента, уверен гендиректор Huawei Го Пин. 7 марта компания объявила, что подала иск против правительства США в окружной суд Техаса из-за пункта о запрете ее продукции в оборонном бюджете страны. В свою очередь финансовый директор Мэн Ваньчжоу подала в суд на власти Канады, экстрадировавшие ее в США, за нарушение конституционных прав.

И без вас разберемся

Реальных доказательств против китайской компании до сих нет, заявил в начале апреля глава специализированной структуры ООН — Международного союза электросвязи (ITU) Хоулинь Чжао. Организация пообещала к концу осени предоставить вариант стандартов для 5G, а пока призвала не принимать опрометчивых решений.

Руководитель ITU Хоулинь Чжао: Я призываю предоставить Huawei равные возможности для участия в тендерах на поставку оборудования. А если в процессе его работы вы обнаружите какие-то проблемы, тогда можно будет предъявить обвинения. Но если у нас нет ничего, на основании чего мы могли бы внести их в черный список, то это просто несправедливо.



Однако критики отступать не намерены. По данным The Daily Telegraph, госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с премьер-министром Великобритании, прошедшей 8 мая, сделал акцент на этой теме. В частности, дал понять Лондону, что работа с Huawei может поставить под сомнение сотрудничество в области технологий. И не только: «Недостаточная безопасность станет препятствием для возможностей США по обмену определенной информацией в защищенных сетях». «Это то, чего хочет Китай — разделить западных союзников с помощью битов и байтов, а не пуль и бомб», — заявил Помпео в Лондоне.

хуавей Фото: Global Look Press/Jens Kalaene