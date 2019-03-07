Huawei подала в суд на США за ограничение использования ее технологий

Китайская компания Huawei подала иск к правительству США за принятый закон, запрещающий федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими ее оборудование. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Reuters.

Одной из причин такого решения Вашингтона стали обвинения в адрес компании со стороны США и Австралия в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

Китайский производитель подобные обвинения неоднократно отрицал.

28 января власти США обвинили Huawei в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения в том числе выдвинули против дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря 2018 года была арестована в Канаде по запросу США.