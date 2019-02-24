Компания Huawei представила складной смартфон за $2,6 тыс.

Китайская компания Huawei Technologies представила складной смартфон Mate X, который будет поддерживать работу в сетях 5G. Презентация флагманской модели прошла в Барселоне в воскресенье, 24 февраля.

В сложенном состоянии у смартфона два экрана. При этом если телефон развернуть, пользователь получает один большой экран диагональю 7,2 дюйма. Стоимость такого гаджета составит $2607.

Huawei Unveils A Foldable Phone The Mate X 5G https://t.co/X0RTpFTKmt — Paul-Us (@PaulUs49028273) February 24, 2019

По словам представителей компании, Mate X стал первым и самым быстрым в мире складным смартфоном с поддержкой 5G с максимальной скоростью передачи данных в 4,6 ГБит/с.

Презентация прошла на фоне большого скандала. 28 января стало известно, что американские власти официально обвинили Huawei и ее дочерние предприятия в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения в том числе выдвинули против дочери основателя компании и финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря прошлого года была арестована в Канаде по запросу США. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья, разрешив ей проживать в доме своего мужа в Ванкувере. Вашингтон добивается ее экстрадиции.