Китай выразил протест Канаде из-за решения по экстрадиции финдиректора Huawei

Китай выразил решительный протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что позиция китайской стороны по этому вопросу остается твердой и неизменной.

«Мы вновь настоятельно просим США немедленно аннулировать ордер на арест и отозвать запрос на экстрадицию госпожи Мэн Ваньчжоу, призываем канадскую сторону немедленно ее освободить и позволить благополучно вернуться в Китай», — говорится на сайте МИД КНР.

1 марта министерство юстиции Канады заявило, что намерено продолжить рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора Huawei. В ведомстве добавили, что слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия.

Пока будет идти судебное разбирательство, Мэн Ваньчжоу будет оставаться на свободе в соответствии с принятыми судом условиями ее освобождения под залог. 28 января власти США обвинили Huawei в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения в том числе выдвинули против дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря 2018 года была арестована в Канаде по запросу США. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья, разрешив ей проживать в доме своего мужа в Ванкувере.