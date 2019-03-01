Китай выразил недовольство решением экстрадировать финдиректора Huawei

Китай выразил недовольство решением Канады инициировать процесс экстрадиции финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении посольства КНР.

Министерство юстиции Канады ранее заявило, что намерено продолжить рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора Huawei.

В ведомстве добавили, что слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия.

Пока будет идти судебное разбирательство, Мэн Ваньчжоу будет оставаться на свободе в соответствии с принятыми судом условиями ее освобождения под залог.

28 января власти США обвинили Huawei в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения в том числе выдвинули против дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря 2018 года была арестована в Канаде по запросу США.

Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья, разрешив ей проживать в доме своего мужа в Ванкувере.



