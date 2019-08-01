Китайцы волнуются раз: для чего истеблишмент КНР выезжает на море

В ближайшие дни представители высшего китайского политического и партийного истеблишмента, включая председателя КНР Си Цзиньпина, соберутся на ежегодное неформальное совещание в курортном местечке Бэйдайхэ. По традиции никаких официальных решений по итогам выездных консультаций не примут, однако именно на этой встрече без галстуков должны быть очерчены негласные партийные линии по наиболее резонансным и важным для КНР вопросам. В этом году, по общему мнению экспертов, главное внимание будет уделено ситуации в специальном административном районе КНР Гонконге, ухудшению связей Пекина с Тайбэем, а также не спадающей напряженности в отношениях Китая с США.

Два в одном

Летние слеты китайской партийной элиты в Бэйдайхэ, курортном местечке в 300 км от Пекина, стали ежегодной традицией с подачи основателя современной КНР Мао Цзэдуна. Он увлекался плаванием, но предпочитал совмещать этот вид досуга с делами государственной важности. Для чего каждый год на берега Бохайского залива Желтого моря созывал верхушку политического руководства КНР и видных партийцев прошлых лет — вместе отдохнуть и на свежие головы выработать то или иное коллективное решение. К примеру, именно в Бэйдайхэ родилась на свет идея Большого скачка — политики, нацеленной на резкий подъем экономики Китая, обернувшейся для страны массовым голодом.

Точное время подобного рода партийных встреч и состав их участников никогда не афишировались для широкой публики. О том, что курортный конклав идет, общественность могла догадаться по многодневному отсутствию лидера страны и высших должностных лиц в передовицах новостей, а также по повышенным мерам безопасности и перекрытию дорог в Бэйдайхэ в конце июля — начале августа. Под занавес июля все эти косвенные признаки оказались, что называется, налицо.

В последние годы правления Си Цзиньпина, сконцентрировавшего в своих руках куда больше полномочий, чем предыдущие руководители КНР, и, по сути, отстранившего предшественников от рычагов управления, коллективный фактор в принятии решений несколько ослаб. Но внимания наблюдателей к партийным слетам на берегу Бохайского залива это не сбило. Особенно в этом году, когда перед китайским руководством встали новые вызовы.

Гонконг пишем, Тайвань в уме

Одной из первоочередных тем для неформального обсуждения, безусловно, станет ситуация в специальном административном районе КНР Гонконге, где уже несколько недель подряд не стихают массовые протесты. Демонстрации против ныне замороженного законопроекта об экстрадиции на материк подозреваемых в нарушении законов КНР позднее переросли в выступления против попыток Пекина в целом вмешиваться в дела автономии. При этом протесты неоднократно заканчивались вандализмом: в начале июля митингующие захватили законодательное собрание Гонконга и атаковали еще ряд административных зданий.

— С момента передачи Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году уже прошла почти половина срока (до 2047 года, когда ныне действующий принцип «одна страна — две системы» будет отменен. — «Известия»), но промежуточные итоги неудовлетворительны: в Гонконге выросло новое поколение, которое, по замыслу Пекина, должно было стать к Китаю ближе, а стало, наоборот, дальше, — рассказал «Известиям» глава центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН Андрей Виноградов. — И «революция зонтиков» в 2014 году, и нынешние события показывают: внутреннее политическое напряжение в районе не ослабевает.

И задача китайского руководства на встрече в Бэйдайхэ, по словам эксперта-китаиста, — структурировать план по интеграции Гонконга и скорректировать свои дальнейшие действия по усмирению взбунтовавшегося района.

При этом, судя по комментариям в гонконгской прессе, консенсус партийной элиты КНР сводится к тому, что силового подавления в Гонконге в ближайшие месяцы стоит всячески избегать. Масштабные выступления там с самого начала привлекли пристальное внимание западных стран, причем в нелестном для Китая ключе. И потенциальный силовой разгон гонконгцев, который Запад наверняка спишет на указание Пекина, не только испортит имидж КНР в мире в преддверие 70-й годовщины основания республики (1 октября), но и будет иметь негативные последствия на тайваньском направлении.

Как известно, отношения Китая с Тайванем, который Пекин считает своей «неотъемлемой частью», остаются крайне напряженными с 2016 года, когда главой острова стала выступающая за независимость Цай Инвэнь. Но в последние недели отношения двух берегов Тайваньского пролива еще больше накалились: вслед за недавним решением США продать острову вооружения на $2,2 млрд Китай провел в непосредственной близости от Тайваня несколько военно-морских учений, на которые Тайбэй отреагировал встречными маневрами. А с 1 августа — «ввиду плохого состояния отношений» сторон — на материке вступает в силу запрет на индивидуальные поездки граждан КНР на Тайвань.

Но, главное, вслед за поддержкой Цай Ивэнь первых, еще мирных, протестов в Гонконге, которые она назвала демонстрацией провала политики «одна страна-две системы», ее рейтинг среди тайваньцев пошел вверх. Это заметно повышает шансы на ее переизбрание в январе будущего года, и очень беспокоит Пекин, предпочитающий, чтобы к власти на острове пришел представитель менее радиальной по отношению к материку партии «Гоминьдан». При этом в КНР понимают: любое закручивание гаек в Гонконге качнет маятник антикитайских настроений и на Тайване. И, как следствие, обеспечит победу Цай Инвэнь.

Заданные линии и игра мускулами

Еще одной центральной темой на неформальной встрече станут и китайско-американские отношения — как торговая война, так и геополитическое противостояние сторон в целом. На саммите «двадцатки» в Осаке лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о перемирии в торговой войне, суть которого свелась к обещанию последнего повременить с повышением тарифов на $300 млрд китайского экспорта в США.

Однако никаких гарантий, что Вашингтон не передумает, нет. Равно как и того, что председатель Си вдруг согласится на все выдвигаемые американцами требования. И хотя на этой неделе в Шанхае проходит очередной, уже 12-й, раунд встреч торговых представителей КНР и США, судя по информационному молчанию обеих сторон, никаких оптимистичных ожиданий на него не возлагают. Поэтому, как считает большинство наблюдателей, ситуация на американо-китайском треке продолжит пребывать в состоянии напряженного статус-кво.

— Цель мероприятия в Бэйдайхе будет состоять не в том, чтобы придумать что-то новое, а в том, чтобы укрепить уже установленные линии: оставаться сильными перед лицом США и готовиться к длительному спору с ними, а в случае с Гонконгом — не идти на компромисс с демонстрантами, прилюдно поддерживая руководство Кэрри Лам и стараясь без лишнего шума добиться того, чтобы Гонконг оставался стабильным, а демонстрации были каким-то образом нейтрализованы, — сказал «Известиям» директор Китайского института Лау в Королевском колледже в Лондоне Керри Браун.

Одним из способов поддержания стабильности в неспокойном районе, очевидно, станет ненавязчивое поигрывание мускулами. По крайней мере, сообщение о мобилизации 190 тыс. военных в южной китайской провинции Гуандун (а не в Пекине) в преддверие 70-годовщины КНР многими было воспринято как непрозрачный намек Гонконгу утихомириться.