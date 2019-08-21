США наперекор протестам Пекина одобрили продажу Тайваню истребителей F-16

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16, несмотря на протесты КНР. Об этом сообщил представитель ведомства во вторник, 20 августа.

«Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму $8 млрд в рамках программы иностранной военной помощи», — цитирует сообщение ТАСС.

Пекин неоднократно выступал против наращивания военной мощи Тайваня, который считает своим регионом, и выражал протест США из-за сотрудничества с островом в оборонной сфере. Так, 12 июля, власти КНР заявили о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайбэю.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после того, как на остров бежали потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.

9 июля стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американской техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд. В частности, Пентагон планирует поставить Тайбэю 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов, свыше 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другое вооружение и экипировку.