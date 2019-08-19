Трамп подтвердил намерение продать Тайваню стребители F-16

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Тайваню, несмотря на протест китайских властей.

«Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос о том, что заставило его пойти на этот шаг.

Хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение теперь должно быть утверждено сенатом. В случае одобрения оно принесет Вашингтону около $8 млрд.

«Это большие деньги, это многочисленные рабочие места», — сказал Трамп, цитирует «Интерфакс». Президент выразил уверенность, что Тайвань ответственно подойдет к использованию истребителей, «иначе бы их не продали».

22 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа дала согласие на запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16. Пекин выступает категорически против такой сделки.

25 сентября 2018 года США приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, истребителей F-5 и транспортных самолетов С-130. По информации Пентагона, общая сумма сделки составит $330 млн. Помимо самих запчастей, Тайвань получит также необходимое сопутствующее оборудование. Разрешение на выполнение данной договоренности от Госдепартамента уже получено.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией.