Прямой эфир

Трамп подтвердил намерение продать Тайваню стребители F-16

0
Фото: US Air Force/airforce.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Тайваню, несмотря на протест китайских властей.

Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
При каких условиях может начаться новый мировой кризис

«Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос о том, что заставило его пойти на этот шаг.

Хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение теперь должно быть утверждено сенатом. В случае одобрения оно принесет Вашингтону около $8 млрд.

«Это большие деньги, это многочисленные рабочие места», — сказал Трамп, цитирует «Интерфакс». Президент выразил уверенность, что Тайвань ответственно подойдет к использованию истребителей, «иначе бы их не продали».

22 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа дала согласие на запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16. Пекин выступает категорически против такой сделки.

25 сентября 2018 года США приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, истребителей F-5 и транспортных самолетов С-130. По информации Пентагона, общая сумма сделки составит $330 млн. Помимо самих запчастей, Тайвань получит также необходимое сопутствующее оборудование. Разрешение на выполнение данной договоренности от Госдепартамента уже получено.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о попытках Трампа инициировать блокаду Венесуэлы
Трамп назвал «очень хорошими» переговоры с талибами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019