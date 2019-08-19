Трамп назвал «очень хорошими» переговоры с талибами

Переговоры Вашингтона с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) идут очень хорошо, заявил журналистам в воскресенье, 18 августа, американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, США провели «очень хорошие дискуссии» как с «Талибаном», так и с правительством Афганистана. Глава Белого дома отметил, что численность американских военнослужащих в ближневосточном государстве снизилась до 13 тыс. человек и она продолжит уменьшаться, после чего будет принято решение, «оставаться дальше или нет».

«Честно говоря, я думаю, что в любом случае очень важно, чтобы мы продолжили сбор разведданных там, потому что это своего рода укрытие, из которого можно нанести удар по нам», — сказал Трамп, напомнив про теракты в Нью-Йорке 11 сентября, передает ТАСС.

США готовы вывести тысячи военных из Афганистана в рамках соглашения с движением «Талибан». Предполагается, что в ближайшие месяцы в этой стране останутся 8–9 тыс. американских военнослужащих вместо 14 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с правительством Афганистана.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибло порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.