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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Число погибших при взрыве, который прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле, выросло до 63, еще по меньшей мере 182 человек получили ранения.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает Reuters со ссылкой на афганское министерство внутренних дел.

По его данным, радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отрицает причастность к теракту. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

Инцидент произошел в субботу в 22:40 по местному времени (21:10 мск) в одном из свадебных залов, расположенных в полицейском округе 6 (PD6). На месте работает полиция. По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник.

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