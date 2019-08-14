В Афганистане рассказали о завершении переговоров США с талибами

Москва рассчитывает, что в ближайшее время Вашингтон проинформирует ее об итогах переговоров с катарским отделением движения «Талибан» (запрещено в РФ) и о деталях соглашения, которое стороны достигли на днях в Дохе.

Об этом «Известиям» сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Кроме того, он подтвердил, что Россию ждут на церемонии подписания будущего соглашения.

«Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов — они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами», — напомнил он.

Как отметил источник в Кабуле, знакомый с ходом переговоров, итоговый документ передан в администрацию президента Исламской Республики.

Спустя восемь месяцев после старта диалога американцев с представителями движения стороны в общих чертах согласовали вывод из Афганистана войск США, а вот остальные пункты вызывают больше вопросов, чем ответов, указывают эксперты.

«Этот процесс будет тянуться два-три года, и возникает вопрос, как эти два-три года будут вести себя талибы, будут ли они спокойно сидеть сложа руки и ждать, пока американцы уйдут», — сказал «Известиям» эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

При этом собеседники «Известий» уверены, что мира и безопасности народу Афганистана соглашение США и талибов не принесет, а лишь позволит каждой из сторон решить свои собственные задачи.

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Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы