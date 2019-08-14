Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы

Москва рассчитывает, что в ближайшее время Вашингтон проинформирует ее об итогах переговоров с катарским отделением движения «Талибан» (запрещено в РФ) и о деталях соглашения, которое стороны достигли на днях в Дохе. Об этом «Известиям» сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Как отметил источник в Кабуле, знакомый с ходом переговоров, итоговый документ передан в администрацию президента Исламской Республики. Судя по утечкам в прессе, спустя восемь месяцев после старта диалога американцев с представителями движения стороны в общих чертах согласовали вывод из Афганистана войск США, а вот остальные пункты вызывают больше вопросов, чем ответов. При этом собеседники «Известий» уверены: мира и безопасности народу Афганистана соглашение США и талибов не принесет, а лишь позволит каждой из сторон решить свои собственные задачи.

М-3 Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Hou Jun

На финишной прямой

В последние дни многие западные и афганские СМИ оптимистично сообщали, что переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада и катарского крыла движения «Талибан» вышли на финишную прямую. Да и сами участники процесса уверенно заявляли: соглашение между ними может быть подписано в середине августа. По данным одного из источников «Известий» в Кабуле, знакомого с ходом переговоров, на этой неделе согласованный сторонами предварительный документ был даже передан в администрацию афганского президента.

В Москве пока не знают всех деталей соглашения, но, как заверил «Известия» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, их рассчитывают узнать в ближайшем будущем.

— Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов, рассчитываем, что американцы с нами поделятся, — сказал дипломат.

Кроме того, Замир Кабулов подтвердил, что Россию ждут на церемонии подписания будущего соглашения.

— Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов — они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами, — напомнил он.

Общие контуры сделки, которой пытаются достигнуть обе стороны, известны — они были обозначены еще на старте переговорного процесса. Это вывод американских войск с территории Афганистана взамен на недопуск на территорию страны террористических организаций (гарантии в данном случае требовались от талибов), прекращение огня и последующий межафганский диалог.

М-4 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/John Goodman

— Из всего этого согласован только вывод войск США. Но этот процесс будет тянутся два-три года, и возникает вопрос, как эти два-три года будут вести себя талибы, будут ли они спокойно сидеть сложа руки и ждать, пока американцы уйдут, — не без скепсиса сказал «Известиям» эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

При этом некоторые в Афганистане подозревают, что, даже выведя свой 14-тысячный контингент из Афганистана, далеко американцы не уйдут, не исключается их частичная передислокация на базу «Шамси» на северо-западе Пакистана. Некогда США уже арендовали ее, но в 2011 году Исламабад потребовал освободить авиабазу на юго-западе страны. Поводом послужил удар боевых вертолетов НАТО по блокпосту в племенной области Мохманд на северо-западе страны. Тогда погибли 24 пакистанских военных, 14 получили ранения.

Подводные камни

Н о если вывод войск США, пусть и нескорый, вероятен, то с прекращением боевых действий со стороны талибов сложнее. Более того, они прямо угрожают сорвать президентские выборы, намеченные на 28 сентября, предупреждая о намерении атаковать избирательные участки.

На этом фоне совершенно неясно, что может заставить «Талибан» пойти на прямые переговоры с центральным правительством в Кабуле, которое движение именует не иначе как марионеткой США. Пока это главный подводный камень, и как его устранить, неясно, признаёт и Замир Кабулов.

Никакого доверия к талибам не испытывают и представители нынешних властей в Кабуле.

М-2 Пропагандистское фото талибов, на котором изображены новобранцы террористического лагеря, провинция Фарах, Афганистан Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ho

— С приходом [во власть] «Талибана» мир не наступит. Мы уже видели, как после мирного соглашения с Гульбеддином Хекматияром (экс-премьер Афганистана, прозванный «мясником Кабула», до 2017 года находившимся в черном террористическом списке ООН. — «Известия») люди, у которых было оружие, перешли к талибам. Так и с приходом талибов люди с оружием уйдут к «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая группировка), — сказал «Известиям» один из источников в администрации афганского президента.

Усиление позиций боевиков ИГ в Афганистане тревожит не только власти в Кабуле. Еще весной этого года директор ФСБ России Александр Бортников говорил о том, что в северных приграничных районах Афганистана действуют около 5 тыс. боевиков исламистских групп, связанных с ИГ, многие из которых уже прошли боевое крещение в Сирии.

— Анонсированное подписание соглашения между США и талибами — абсолютная пиар-акция, демонстрирующая, что Дональд Трамп прекращает войну не на самых позорных условиях, причем он ее не выигрывает, а завершает. То есть американцы решают внутриполитические задачи, талибы же — раз с ними подписывают соглашение — финализируют процесс легитимизации своего движения и получают статус стороны, которая победила Америку, — резюмировал Андрей Серенко. — Никакого реального эффекта для мира в самом Афганистане и его безопасности это не даст.

М-1 Афганские солдаты, принимающие участие в военной операции против талибов в провиции Гильменд, Афганистан Фото: Global Look Press/Xinhua/Abduz Aziz Safdari