Ради мира: РФ настаивает на разрешении афганского кризиса через диалог

Россия будет поддерживать прямой диалог между официальным Кабулом и движением «Талибан» (запрещено в РФ). При этом ему абсолютно необходимо международное сопровождение, и состав участников московского формата подходит идеально для такого разговора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Женеве. Шеф российской дипломатии выступил на международной конференции по Афганистану на министерском уровне. Во Дворце наций стороны попытались решить, какими именно должны быть шаги для скорейшего установления политического мира в исламской республике. Однако даже здесь не обошлось без обсуждения ситуации, произошедшей в Керченском проливе 25 ноября. Но еще более оживленной дискуссии заслужил недавний шпионский скандал, якобы связанный с деятельностью российских дипломатов в ряде стран ЕС.

Залог стабильности

Встреча в Женеве была посвящена международным усилиям по национальному примирению в Афганистане. В ней приняли участие представители около 70 стран, в том числе президент исламской республики Ашраф Гани, а также премьер-министр страны Абдулла Абдулла.

Во время выступления Сергей Лавров заявил об обеспокоенности деградацией ситуации в военно-политической сфере в Исламской Республике Афганистан (ИРА).

— Афганский кризис можно урегулировать исключительно политическим путем. Востребован запуск широкого межафганского инклюзивного диалога с участием правительства ИРА, движения талибов (ДТ) и всего спектра общественно-политических сил, — сказал российский министр. — Россия будет и впредь вносить вклад в укрепление государственности Афганистана. Залогом стабилизации считаем наращивание боеспособности вооруженных сил страны.

По его словам, Москва оказывает экономическую помощь официальным властям, а также участвует в подготовке кадров. Так, в российских вузах на данный момент обучается свыше 800 афганских студентов благодаря выделяемым Россией стипендиям. А также 290 афганских военнослужащих и полицейских проходят подготовку в учебных заведениях Минобороны и МВД России.

Как рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва не возлагала особых надежд на прошедшую конференцию.

— Однако наша позиция остается неизменной. Необходим прямой диалог между правительством в Кабуле и официальным «Талибаном». Именно эту точку зрения мы и отстаивали на конференции, — отметил источник.

Ранее Россия уже предпринимала попытки усадить за стол переговоров стороны конфликта, о чем также во время выступления напомнил российский министр. Так, в Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. В ней приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Афганистан представлял Высший совет мира. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением «Талибан».

Избитые поводы

После выступления на конференции Сергей Лавров провел переговоры со своим швейцарским коллегой. По итогам министры ответили на волнующие журналистов вопросы. Во время пресс-конференции министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис пригласил своего коллегу на открытие в Москве отреставрированного посольства Швейцарии, которое откроется в июне 2019 года.

— Мы также обсуждали политические вопросы. Они очень чувствительны, но это такие вопросы, которые обсуждаются с друзьями, — сказал Игнацио Кассис.

Сергей Лавров сказал, что с удовольствием примет участие в открытии нового здания посольства. Российский министр также отметил возобновление контактов между спецслужбами двух стран. Последний подобный контакт произошел в середине ноября в Москве.

— Именно так — по профессиональным каналам, на основе конкретных фактов можно рассматривать озабоченности друг друга, — отметил российский министр.

Он добавил, что нет ни одной страны, с которой было бы столько же контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Однако и в Женеве представителей СМИ интересовало всё, что связано с последствиями инцидента в районе Керченского пролива. Швейцарский министр выразил надежду, что вскоре обе стороны смогут прийти к деэскалации ситуации, так как это имеет последствия для всех стран.

Сергей Лавров уточнил, что инцидент всё же произошел в Черном море, а не в Азовском.

— Украинские офицеры имели приказ не уведомлять РФ о проходе и скрытно прорваться в Азовское море, — добавил министр.

Затронули стороны и недавний скандал о якобы имевшем место шпионаже российских дипломатов, работающих в странах Евросоюза. Игнацио Кассис заявил, что разведдеятельность существует всегда и это касается не только дипломатических корпусов.

Он отметил, что такие ситуации решаются лишь путем диалога. Российский министр решил также прояснить свою позицию. Он отметил, что информацию в Москве получили лишь из СМИ, а не по соответствующим каналам. А это не совсем профессиональный шаг со швейцарской стороны.

— Значит, кто-то хотел устроить медийный скандал, — добавил Сергей Лавров. — Россию вообще в чем только не обвиняют в последнее время. Но всё делается в известной манере Терезы Мэй highly likely.

Сергей Лавров также напомнил о единственном доказанном факте шпионажа в последнее время. Это касалось прослушки телефона канцлера Германии Ангелы Меркель американцами. И, по словам министра, именно об этом инциденте стоит беспокоиться западным партнерам.

Министерская конференция проходит в Женеве 27 и 28 ноября. Она организована ООН и правительством Афганистана, приглашения были направлены 76 странам и 25 международным организациям. По итогам заседания стороны приняли итоговое коммюнике. В нем заинтересованные в урегулировании ситуации страны заявили о своей поддержке мира и безопасности в Афганистане.