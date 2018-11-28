Афганистан разработал «дорожную карту» мирных переговоров с «Талибан»

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о завершении работы над «дорожной картой» мирных переговоров с исламисткой группировкой «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом он заявил 28 ноября, выступая на международной министерской конференции по Афганистану в Женеве.

Гани уточнил, что интенсивные консультации с гражданами страны продолжались на протяжении нескольких месяцев, после чего были созданы структуры и механизмы для создания мирного соглашения.

«Мы сейчас движемся вперед к новой главе мирного процесса. Мы хотим мирное соглашение с участием «Талибана», — приводит «РИА Новости» слова Гани.

При этом президент подчеркнул, что Кабул не позволит привлечь к мирным переговорам вооруженные группировки, связанные с транснациональными преступными и террористическими организациями.

Конфликт в Афганистане длится уже более 16 лет. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне сложной. Радикалы контролируют около 40% всей территории. Террористические атаки в стране происходят регулярно.

В конце августа президент США Дональд Трамп представил новую стратегию по Афганистану. Ее главные пункты: необходимость привлечения движения «Талибан» к мирным переговорам, усиление борьбы с терроризмом, расширение полномочий американских военных, а также давление на Пакистан, который оказывает поддержку радикалам.