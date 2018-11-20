Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Число погибших при взрыве в Дворце бракосочетания в Кабуле возросло до 50 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана во вторник, 20 ноября.

«Число погибших при нападении в Кабуле увеличилось до 50 человек, 72 пострадали», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что около 40 человек погибли и более 80 получили ранения. Взрыв произошел в помещении, где праздновали день рождения пророка Мухаммеда. По предварительным данным, взрыв совершил смертник.

Отмечается, что Дворец бракосочетания, в котором произошла трагедия, находится на дороге в международный аэропорт Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай объявил среду, 21 ноября, днем траура.