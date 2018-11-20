Шесть человек погибли при взрыве на военном складе в Индии
Не менее шести человек скончались в результате взрыва на складе боеприпасов в индийском штате Махараштра. Об инциденте 20 ноября информирует издание Hindustan Times.
Как сообщили в вооруженных силах страны, взрыв прогремел на объекте близ города Нагпур в 7:10 по местному времени (4:40 мск) во время уничтожения старых неиспользованных боеприпасов.
В результате инцидента также пострадали 18 человек, всех их доставили в ближайшие больницы. Трое находятся в критическом состоянии.
Издание отмечает, что это уже второй крупный взрыв на военном складе близ Нагпура. В 2016 году разрыв снаряда привел к гибели 13 человек.
12 ноября взрыв произошел на складе фабрики по производству нефтяного оборудования на востоке Китая. В результате погибли шесть человек, еще пять пострадали.