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Шесть человек погибли при взрыве на военном складе в Индии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Javed Dar
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Не менее шести человек скончались в результате взрыва на складе боеприпасов в индийском штате Махараштра. Об инциденте 20 ноября  информирует издание Hindustan Times.

Как сообщили в вооруженных силах страны, взрыв прогремел на объекте близ города Нагпур в 7:10 по местному времени (4:40 мск) во время уничтожения старых неиспользованных боеприпасов.

В результате инцидента также пострадали 18 человек, всех их доставили в ближайшие больницы. Трое находятся в критическом состоянии.

Издание отмечает, что это уже второй крупный взрыв на военном складе близ Нагпура. В 2016 году разрыв снаряда привел к гибели 13 человек.

12 ноября взрыв произошел на складе фабрики по производству нефтяного оборудования на востоке Китая. В результате погибли шесть человек, еще пять пострадали.

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