Шесть человек погибли при взрыве на складе фабрики в Китае

Взрыв прогремел на складе фабрики в китайской провинции Шаньдун на востоке страны. Как пишет 12 ноября агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию, в результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

ЧП произошло около 10:00 по местному времени (5:00 мск) на территории объекта, принадлежащего компании «Хуэйфэн», которая специализируется на нефтяном оборудовании.

Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего, ведется расследование.

10 ноября взрыв произошел на складе боеприпасов в турецкой провинции Хаккари. В результате погибли четверо военнослужащих, еще 20 пострадали.