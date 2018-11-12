Прямой эфир

Шесть человек погибли при взрыве на складе фабрики в Китае

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Ziheng
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прогремел на складе фабрики в китайской провинции Шаньдун на востоке страны. Как пишет 12 ноября агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию, в результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

ЧП произошло около 10:00 по местному времени (5:00 мск) на территории объекта, принадлежащего компании «Хуэйфэн», которая специализируется на нефтяном оборудовании.

Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего, ведется расследование.

10 ноября взрыв произошел на складе боеприпасов в турецкой провинции Хаккари. В результате погибли четверо военнослужащих, еще 20 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сомали у гостиницы прогремел взрыв
Взрыв произошел у железнодорожной станции в Чикаго

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017