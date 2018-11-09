В Сомали у гостиницы прогремел взрыв

В Сомали в результате взрыва около гостинцы погибло не менее 17 человек, сообщает Reuters в пятницу, 9 ноября.

Как уточняет агентство, боевики направили автомобили со взрывчаткой на здание гостиницы в центре Могадишо, которое располагается недалеко от местного департамента расследования уголовных дел.

По словам представителя местной полиции, погибшие люди проезжали рядом в момент взрыва. Также он подтвердил, что жертв может быть больше.

Ранее, 5 ноября, в Тель-Авиве взорвался автомобиль. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель двух мужчин в возрасте около 30 лет. Оба погибших находились во взорвавшемся авто.