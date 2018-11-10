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Четверо военных погибли при взрыве на военной базе в Турции

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Фото: Global Look Press
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Четверо военнослужащих погибли в провинции Хаккари при взрыве на складе боеприпасов. Как заявил в субботу, 10 ноября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, ранения разной степени получили 20 человек.

Ранее минобороны страны распространило сообщение, что при взрыве на военной базе произошла детонация боеприпасов, ранения получили 25 военных.

Подробности случившегося не разглашаются, так как суд наложил запрет на освещение деталей взрыва в турецких СМИ.

Днем 9 ноября произошел взрыв в Самарской области. Во время проведения разгрузочных работ на Приволжском государственном испытательном полигоне боеприпасов близ города Чапаевск сдетонировал снаряд, пострадали четыре человека.

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