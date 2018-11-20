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Десятки человек погибли при взрыве во дворце бракосочетаний в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Около 40 человек погибли в результате взрыва, который прогремел во дворце бракосочетаний в столице Афганистана Кабуле днем во вторник, 20 ноября.

Как сообщает на странице в Twitter телеканал Tolo News, в помещении проходило празднование дня рождения пророка Мухаммада. Первоначально минздрав Афганистана сообщил о 15 раненых, спустя несколько минут стало известно о гибели при взрыве четырех десятков людей. Отмечается, что ранения получили 80 человек.

Дворец бракосочетаний, где прогремел взрыв, находится на дороге в международный аэропорт Кабула.

20 октября минимум 44 человека погибли, более 238 получили ранения в результате нападений в Афганистане. Журналисты заявили, что в Кабуле на избирательных участках прогремело несколько взрывов.

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