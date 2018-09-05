Число жертв двойного теракта в Афганистане достигло 20 человек

Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 20 человек, еще порядка 70 получили ранения. Об этом 5 сентября рассказали источники во властных структурах Афганистана.

Теракты были совершены в шестом районе на западе города.

Ранее СМИ уже сообщали, что первая атака имела место в здании спортивного клуба «Майванд». Затем, по словам очевидцев, рядом подорвался террорист-смертник и был взорван заминированный автомобиль. В результате второго взрыва ранения получили корреспондент телеканала 1TV и полицейский.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Ранее в этот же день Главное управление национальной безопасности заявило об аресте 11 боевиков террористической сети «Хаккани», которая является крылом радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в России). У них изъяли оружие и боеприпасы, три самодельных взрывных устройства, 300 кг взрывчатых веществ.

В сентябре в Каире предотвратили атаку у посольства США. Полиция египетской столицы задержала неизвестного мужчину с несколькими взрывными устройствами рядом с комплексом американской дипмиссии. Атаку пытался совершить 24-летний египтянин Абдалла Айман Абдель Самиа.