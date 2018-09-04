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Умер лидер террористической группировки «сеть Хаккани»

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Фото: REUTERS
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Террористическая группировка «сеть Хаккани» лишилась своего лидера Джалалуддина Хаккани, сообщило агентство Reuters во вторник, 4 сентября.

Хаккани умер после продолжительной болезни.

Ранее неоднократно поступала информация о смерти лидера группировки, однако руководство движения отрицало ее.

Хаккани основал свою террористическую сеть в 1970-х годах.  В союзе с Талибаном (террористическое движение, запрещено в РФ) она ведет партизанскую борьбу против правительства и сил НАТО.

17 июля стало известно, что один из главарей «Талибана» стал жертвой взрыва, устроенного террористом‐смертником на севере Афганистана.

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