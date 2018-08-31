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Угрожавшего убить Мэй террориста приговорили к пожизненному сроку

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Фото: REUTERS
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Террорист Нааимур Закария Рахман, угрожавший убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет.

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Такое решение 31 августа вынес центральный уголовный суд Англии «Олд Бейли», пишет телеканал Sky News.

В июле суд признал Рахмана виновным в организации заговора с целью обезглавливания Мэй. Молодой человек является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Теракт, который готовил Рахман, был предотвращен британской разведкой в декабре 2017 года, за несколько дней до нападения. Информатор выдавал себя за вербовщика ИГ. Судебное разбирательство длилось почти месяц.

В ходе процесса был представлен видеоматериал, на котором террорист рассказал агенту под прикрытием о намерении взорвать ворота на Даунинг-стрит, обезвредить полицейских и «снять голову» с премьер-министра.

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