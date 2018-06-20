Планировавшего покушение на Терезу Мэй мужчину судят в Лондоне

Нааимур Захария Рахман, планировавший покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, предстал перед судом в Лондоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британское интернет-издание The Independent.

Сторона обвинения утверждает, что 20-летний житель Лондона хотел совершить жестокое нападение на главу кабинета министров, сообщает «Би-би-си».

Теракт, который готовился Рахманом, был предотвращен агентом MI5 за несколько дней до атаки, когда обвиняемый был задержан. Информатор выдавал себя за вербовщика ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ. –— Ред.).

«До того как задержание остановило его, он, как он считал, был всего в паре дней от своей цели, которая заключалась в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит и, при возможности, нападении на саму премьер-министра Терезу Мэй», — заявил прокурор Марк Хейвуд.

В суде был представлен видеоматериал, на котором террорист рассказал агенту под прикрытием о намерении взорвать ворота на Даунинг-стрит, обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика и «снять голову» с премьер-министра.

Магистратский суд обвиняет молодого человека в террористической деятельности по двум пунктам. Обвиняемый свою вину не признает.

О предотвращении покушения на Терезу Мэй стало известно в декабре 2017 года. Подозреваемыми в подготовке атаки на премьер-министра стали два молодых гражданина Великобритании: Мохаммад Имран пакистанского происхождения и Наймур Рахман бангладешского происхождения. Они были пойманы во время антитеррористических рейдов.

Угроза была настолько серьезной, что глава контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер лично информировал кабинет министров о ходе расследования.

Британский политик Тереза Мэй возглавляет правительство Соединенного Королевства с 2016 года.