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Россия намерена продолжить борьбу с террористами в Идлибе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На юге Сирии остается еще достаточное количество террористов и, в частности, представителей запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия выступает за стабилизацию в Идлибе, борьба с террористами в этом районе продолжится, передает ТАСС. По его словам, есть основания полагать, что умеренная оппозиция на юге Сирии примет участие в этой борьбе вместе с Дамаском.

Россия готова рассмотреть предложения по Сирии от США, Германии и других стран на саммите в Женеве, который состоится 25 июня, добавил Лаврентьев.

Ранее 19 июня агентство SANA сообщило, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы города Дераа, расположенного на юге страны. По информации издания, при атаке погибла семилетняя девочка. Еще один человек получил ранения. Также был причинен ущерб жилым строениям и инфраструктуре. Сирийская армия открыла ответный огонь по террористам, в результате они понесли серьезные потери.

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