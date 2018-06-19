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Боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам сирийского Дераа

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы города Дераа, расположенном на юге Сирии. Об этом пишет информагентство SANA

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Минометный огонь открыли после полуночи по кварталам Ас-Сахири, Аль-Матар, Шималь Хат и Аль-Кашшаф. По данным издания, при атаке погибла 7-летняя девочка, еще один человек получил ранения.

Был причинен материальный ущерб жилым строениям и нескольким гражданским объектам. 

В ответ сирийская армия открыла огонь по террористам, в результате чего они понесли серьезные потери. 

Населенный пункт Дераа входит в согласованную в 2017 году США, Иорданией и Россией зону деэскалации.

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