Боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам сирийского Дераа

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы города Дераа, расположенном на юге Сирии. Об этом пишет информагентство SANA.

Минометный огонь открыли после полуночи по кварталам Ас-Сахири, Аль-Матар, Шималь Хат и Аль-Кашшаф. По данным издания, при атаке погибла 7-летняя девочка, еще один человек получил ранения.

Был причинен материальный ущерб жилым строениям и нескольким гражданским объектам.

В ответ сирийская армия открыла огонь по террористам, в результате чего они понесли серьезные потери.

Населенный пункт Дераа входит в согласованную в 2017 году США, Иорданией и Россией зону деэскалации.