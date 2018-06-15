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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры в пятницу, 15 июня. Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии.

«Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы», — сообщил Кремль.

Лидеры России и Израиля выразили готовность к наращиванию координации по данному вопросу, а также обсудили взаимодействие по вопросам борьбы с международным  терроризмом и условились о контактах на различных уровнях.

В конце мая политики также обсудили сирийской урегулирование.

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