Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры в пятницу, 15 июня. Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии.

«Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы», — сообщил Кремль.

Лидеры России и Израиля выразили готовность к наращиванию координации по данному вопросу, а также обсудили взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и условились о контактах на различных уровнях.

В конце мая политики также обсудили сирийской урегулирование.