Мэй огорчилась из-за блокировки законопроекта о вуайеризме

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что разочарована блокировкой парламентария-консерватора законопроекта, предусматривающего тюремное наказание за вуайеризм.

Документ предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за фотосъемку женщин под юбкой без их ведома и разрешения (upskirting). Однако консерватор Кристофер Чоп заблокировал законопроект в Палате представителей.

«Вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными. Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в Палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент — при государственной поддержке — в ближайшее время», — написала Мэй в Twitter.

Upskirting is an invasion of privacy which leaves victims feeling degraded and distressed. I am disappointed the Bill didn't make progress in the Commons today, and I want to see these measures pass through Parliament - with government support - soon.