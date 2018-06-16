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Мэй огорчилась из-за блокировки законопроекта о вуайеризме

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что разочарована блокировкой парламентария-консерватора законопроекта, предусматривающего тюремное наказание за вуайеризм.

Документ предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за фотосъемку женщин под юбкой без их ведома и разрешения (upskirting). Однако консерватор Кристофер Чоп заблокировал законопроект в Палате представителей.

«Вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными. Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в Палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент — при государственной поддержке — в ближайшее время», — написала Мэй в Twitter.

Законопроект под названием Voyeurism (Offences) Bill был внесен на рассмотрение в парламент в марте этого года либерал-демократом Верой Хобхаус.

Документ поддержали правительство и представители общественных организаций.

Эксперты полагали, что поддержка минюста гарантирует быстрое принятие закона, однако во втором чтении в палате представителей Чоп выразил протест. Согласно правилам, документ сняли с рассмотрения и перенесли дату слушаний на 6 июля.

Аналогичный закон уже действует в Шотландии.

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