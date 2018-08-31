Германия выдала РФ воевавшего за террористов в Сирии россиянина

Германия экстрадировала в Россию уроженца Кабардино-Балкарии, который воевал на стороне террористов в Сирийской Арабской Респулике (САР), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина 1987 года рождения, который находился в международном розыске, был доставлен из Берлина в Москву 30 августа. По данным Федеральной службы безопасности, у себя на родине он сотрудничал с бандподпольем террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), а в 2013 году отправился в Сирию, где «принимал активное участие в боевых действиях».

Позднее россиянин перебрался в Германию. Там он попытался получить статус беженца по поддельным документам, но осенью 2017 года был задержан на основании ориентировки, которую разослали российские спецслужбы. Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов двух стран власти Германии удовлетворили запрос о выдаче мужчины, пишет «Газета.ру».

30 августа сообщалось, что Федеральная служба безопасности экстрадировала из Греции уроженца Татарстана 1988 года рождения, который также воевал на стороне террористов в Сирии.