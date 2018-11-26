Более 20 полицейских погибли в результате нападения талибов в Афганистане

По меньшей мере 22 полицейских погибли в Афганистане в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на конвой сил безопасности. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает информационное агентство Pajhwok Afghan News.

«22 афганских полицейских были убиты и пятеро пострадали в результате нападения «Талибана» на конвой сил безопасности в провинции Фарах (на западе страны. — Ред.)», — говорится в сообщении.

22 #Afghan police were killed and 5 others wounded in a Taliban attack on security convoy in #Farah province.#Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 26 ноября 2018 г.

12 ноября спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил на втором заседании консультаций по Афганистану в Москве, что группировка «Талибан» готова приступить к переговорам с афганскими властями при условии соглашения с США о графике вывода войск из страны. Кроме того, талибы потребовали освобождения всех политических заключенных и отмены санкций, которые были введены против них еще в 1990-х годах.