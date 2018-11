Более 20 полицейских погибли в результате нападения талибов в Афганистане

По меньшей мере 22 полицейских погибли в Афганистане в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на конвой сил безопасности. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает информационное агентство Pajhwok Afghan News.

«22 афганских полицейских были убиты и пятеро пострадали в результате нападения «Талибана» на конвой сил безопасности в провинции Фарах (на западе страны. — Ред.)», — говорится в сообщении.

22 #Afghan police were killed and 5 others wounded in a Taliban attack on security convoy in #Farah province.#Afghanistan