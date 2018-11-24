Вертолет афганских ВВС разбился в Кандагаре

Двое военнослужащих погибли и двое пострадали при крушении вертолета Национальной армии Афганистана в южной провинции Кандагар. Причиной крушения вертолета назвали технические неполадки.

Как 24 ноября передает Tolo News, вертолет перевозил военнослужащих из сельской местности в центр провинции, когда разбился в уезде Маруф.

Начальник полиции Кандагара Тадин Хан уточнил, что после падения вертолет загорелся.

20 ноября десятки человек погибли при взрыве во Дворце бракосочетаний в Кабуле, когда в нем проходило празднование дня рождения пророка Мухаммада.