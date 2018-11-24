Десятки военных погибли в результате взрыва в афганской мечети

Смертник устроил взрыв во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на военной базе в восточной афганской провинции Хост. Как информирует агентство Reuters в субботу, 24 ноября, в результате атаки погибли 26 человек.

По данным официального представителя ВС Афганистана в Хосте, все погибшие были сотрудниками сил безопасности страны. Еще 50 прихожан церкви получили ранения.

Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

20 ноября взрыв прогремел во Дворце бракосочетания в Кабуле, где проходило празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В результате инцидента погибли 50 человек, еще 72 получили ранения.